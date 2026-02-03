Frankfurt, 03. Feb (Reuters) - Der Wegovy-Hersteller Novo Nordisk rechnet im laufenden Jahr mit einem Umsatzrückgang durch die wachsende Konkurrenz bei Abnehmmitteln. Die Erlöse dürften zu konstanten Wechselkursen um fünf bis 13 Prozent sinken, teilte der dänische Pharmakonzern am Dienstag mit.
Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Minus von zwei Prozent gerechnet. Unter dem neuen Vorstandschef Mike Doustdar setzt Novo nun auf die neu eingeführte Wegovy-Pille und auf aggressive Werbung, um Marktanteile zurückzugewinnen.
Novo Nordisk hat seine führende Marktposition bei Medikamenten gegen Adipositas an den US-Rivalen Eli Lilly verloren, der mit seinem Mittel Zepbound ein Konkurrenzprodukt für Wegovy auf den Markt gebracht hat.