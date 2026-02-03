Frankfurt, 03. Feb (Reuters) - Der Wegovy-Hersteller Novo Nordisk rechnet im laufenden ‌Jahr ‌mit einem Umsatzrückgang durch die wachsende Konkurrenz bei Abnehmmitteln. Die Erlöse dürften ​zu konstanten Wechselkursen ‌um fünf bis ‌13 Prozent sinken, teilte der dänische Pharmakonzern am Dienstag mit.

Analysten hatten im Schnitt lediglich mit ⁠einem Minus von zwei Prozent gerechnet. Unter dem neuen Vorstandschef Mike Doustdar ​setzt Novo nun auf ‌die neu eingeführte ‍Wegovy-Pille und auf aggressive Werbung, um Marktanteile ​zurückzugewinnen.

Novo Nordisk hat seine führende Marktposition bei Medikamenten gegen Adipositas an ‌den US-Rivalen ⁠Eli Lilly verloren, der mit ‌seinem Mittel Zepbound ein Konkurrenzprodukt für Wegovy ‍auf den Markt gebracht hat.