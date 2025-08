Am Donnerstag übernimmt Novo-Nordisk-Manager Maziar Mike Doustdar die Führung des Konzerns, der durch Abnehmmedikamente wie Wegovy und Ozempic einen Boom erlebte, nun aber mit der Konkurrenz von Nachahmerprodukten kämpft. Vergangene Woche hatte eine Gewinnwarnung den Börsenwert um rund 95 Milliarden Dollar einbrechen lassen. Am Mittwoch lag die Novo-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate 2,4 Prozent im Plus.