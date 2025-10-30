Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Geschäft mit Abnehmmedikamenten laut Insidern durch die Übernahme der Biotechfirma Metsera schützen. Denn damit würden die Dänen Metsera dem Pharmariesen Pfizer vor der Nase wegschnappen, der mit der eigentlich schon vereinbarten Übernahme in diesen lukrativen Markt einsteigen will. Novo Nordisk habe Metsera eine verbesserte Offerte vorgelegt, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Einigung könnte noch am Donnerstag erreicht werden.