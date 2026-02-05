Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will nach der Ankündigung von Nachahmer-Produkten seines Abnehm-Medikaments Wegovy rechtliche Schritte gegen das US-Telemedizin-Unternehmen Hims & Hers einleiten. Hims & Hers verwende eine illegale Massen-Rezeptur, die ein erhebliches Risiko für die Patientensicherheit darstelle, teilte Novo Nordisk am Donnerstag in einer Erklärung mit.
Novo Nordisk werde rechtliche und regulatorische Schritte einleiten, um Patienten, sein geistiges Eigentum und die Integrität des US-Zulassungsrahmens für Arzneimittel zu schützen. Hims & Hers hatte zuvor mitgeteilt, ab sofort Nachahmungen der Wegovy-Pille zu einem Einführungspreis von 49 Dollar pro Monat anzubieten. Die Originalprodukte sind deutlich teurer.