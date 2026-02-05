Novo Nordisk werde rechtliche und regulatorische Schritte ​einleiten, um Patienten, sein ‌geistiges Eigentum und ‍die Integrität des US-Zulassungsrahmens für Arzneimittel zu ​schützen. Hims & Hers hatte zuvor mitgeteilt, ab sofort Nachahmungen der ‌Wegovy-Pille zu einem ⁠Einführungspreis von 49 Dollar ‌pro Monat anzubieten. Die Originalprodukte sind deutlich ‍teurer.