Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will ‌nach ‌der Ankündigung von Nachahmer-Produkten seines Abnehm-Medikaments Wegovy rechtliche Schritte gegen das US-Telemedizin-Unternehmen ​Hims & Hers einleiten. Hims & ‌Hers verwende ‌eine illegale Massen-Rezeptur, die ein erhebliches Risiko für die Patientensicherheit darstelle, teilte Novo Nordisk am Donnerstag in ⁠einer Erklärung mit.

Novo Nordisk werde rechtliche und regulatorische Schritte ​einleiten, um Patienten, sein ‌geistiges Eigentum und ‍die Integrität des US-Zulassungsrahmens für Arzneimittel zu ​schützen. Hims & Hers hatte zuvor mitgeteilt, ab sofort Nachahmungen der ‌Wegovy-Pille zu einem ⁠Einführungspreis von 49 Dollar ‌pro Monat anzubieten. Die Originalprodukte sind deutlich ‍teurer.