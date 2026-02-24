Mit dem Schritt dürften die Dänen den scharfen Wettbewerb mit dem US-Konkurrenten Lilly weiter anheizen. Beim Verkauf seiner wichtigen Gewichtssenker war Novo Nordisk zuletzt zunehmend in Rückstand zu den Amerikanern geraten, auch weil Lillys Gewichtssenker als effektiver gilt. Die Aktien beider Unternehmen gaben am Dienstag nach der Veröffentlichung des «WSJ»-Artikels nach. Allerdings laufen die Kursentwicklung seit einiger Zeit bereits in entgegengesetzte Richtungen: Der von Novo nach unten und von Lilly nach oben.