Das ist aber nicht der Grund für den Anti-Cramer-ETF. Der Moderator lag bei seinen Anlageempfehlungen einige Male daneben. So pries Cramer die Fonds der Anlagegesellschaft "Ark Investment Management" der Tech-Investorin Cathie Wood an, just bevor das ETF-Aushängeschild der Firma an der Börse abstürzte. Cramer empfahl auf Twitter ebenfalls den Kauf der Aktie von AMC, einer US-Kinokette und eine der Lieblingsaktien von Börsen-Zockern. Kurz nach der Empfehlung stürzte die AMC-Aktie 30 Prozent in die Tiefe.