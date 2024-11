Wirtschaft droht Wettbewerbsnachteil

Jörg Buckmann (55), selbständiger HR-Experte, geht mit der Lernfähigkeit der Personalabteilungen hart ins Gericht. «In 9 von 10 Firmen wird noch so rekrutiert wie vor 50 Jahren.» Also so, wie schon zu Zeiten der Grosseltern der nachrückenden Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Dazu kommt ein weiteres Problem: «Die erste Sichtung der Bewerbungen erfolgt oft durch Juniors in der Personalabteilung. Ihnen fehlt die Erfahrung, einen Bruch in der Karriere von älteren Bewerbern richtig einzuordnen», sagt Buckmann.