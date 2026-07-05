Laut dem Eurostat-Preisindex muss man in einem Inselstaat im Norden noch tiefer ins Portemonnaie greifen: in Island. Für den Index sind nationale Durchschnittspreise von mehr als 2000 Produkten und Dienstleistungen ausschlaggebend. Dazu gehören auch öffentlich mitfinanzierte Dienste wie die Gesundheitsversorgung und Bildung. Der finale Vergleich: Der festgelegte Warenkorb wurde dann beim EU-Durchschnittspreis von 100 Euro indexiert. Island kommt dabei auf einen Wert von 183,7. Die Schweiz liegt mit 181 nur knapp dahinter. Heisst: Bei uns sind die Preise im Schnitt 81 Prozent höher als in der ganzen EU. Mit dem Index von 148 ist Luxemburg das drittteuerste Land in Europa.