In Indien setzen ausserhalb der grossen Metropolen immer mehr junge Inder auf Kryptowährungen, um ihr dürftiges Einkommen aufzubessern. «Du bist nur einen Trade von deinem Traumleben entfernt», heisst es vielversprechend auf einem Plakat im Klassenzimmer der «Thoughts Magic Trading Academy» in der indischen Industriestadt Nagpur. Wie Tausende seiner Landsleute in weit entfernten Gegenden hat auch der Blumenladenbesitzer Ashish Nagose in den vergangenen zwei Monaten Kurse besucht, um den Handel mit Kryptowährungen zu lernen.