27 Prozent der Befragten äussern sich entsprechend, während 43 Prozent sie ablehnen und 29 Prozent unentschieden sind. Zudem sind 56 Prozent der US-Amerikaner der Ansicht, dass Präsident Donald Trump zu bereitwillig militärische Gewalt anwendet.
Dieser Meinung sind 87 Prozent der Demokraten, 23 Prozent der Republikaner und 60 Prozent der Bürger, die sich keiner dieser Parteien zuordnen. An der Online-Umfrage am Samstag und am Sonntag nahmen den Angaben zufolge landesweit 1282 erwachsene US-Bürger teil.
(Reuters)