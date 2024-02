Geldhäuser vergaben im Januar binnen Jahresfrist lediglich 0,2 Prozent mehr Kredite an Firmen, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im Dezember hatte die Darlehensvergabe an Unternehmen noch etwas kräftiger um 0,5 Prozent zugelegt. An die Privathaushalte reichten die Finanzinstitute im Januar 0,3 Prozent mehr Darlehen weiter als ein Jahr zuvor. Im Dezember hatte das Plus bei 0,4 Prozent gelegen. Die jüngste Kreditumfrage der EZB unter Banken hatte zuletzt eine leichte Belebung der Nachfrage nach Firmenkrediten im ersten Quartal 2024 signalisiert.