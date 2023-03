In Deutschland sank die für den europäischen Vergleich berechnete Inflationsrate (HVPI) im März auf 7,8 Prozent von 9,3 Prozent im Februar. In Frankreich ebbte die Teuerung auf 6,6 Prozent von 7,3 Prozent ab. Auch in Spanien sank die Rate im März kräftig - und zwar auf 3,1 von 6,0 Prozent im Vormonat. In Italien schwächte sich die Inflation im März auf 8,2 Prozent von 9,8 Prozent ab.