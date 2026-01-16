Aktuell wird das Dollar/Franken-Paar zu 0,8024 gehandelt und damit praktisch auf dem Niveau vom Morgen (0,8026). Auch das Euro/Franken-Paar hat sich in dieser Zeit nur wenig bewegt und steht aktuell bei 0,9309 nach 0,9317 in der Früh. Ebenso hat sich das Euro/Dollar-Paar in dieser Zeit kaum von der Stelle bewegt, wie das Kursniveau von 1,1601 nach 1,1608 im Frühhandel zeigt.