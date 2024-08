Der milliardenschwere Investor Warren Buffett musste mit ansehen, wie der Wert seiner Beteiligungen an japanischen Handelshäusern während der jüngsten Marktturbulenzen um etwa 980 Milliarden Yen (6,7 Milliarden Dollar) zusammenbrach. Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hält laut den von Bloomberg zusammengestellten Daten durchschnittlich jeweils 8,2 Prozent an Marubeni, Itochu, Sumitomo, Mitsui & Co. und Mitsubishi.