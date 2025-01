Noch bleibt das Bargeld gemäss einer Umfrage hierzulande wie auch in den weiteren deutschsprachigen Ländern aber die am häufigsten genutzte Zahlungsmethode. In der Schweiz gaben 57 Prozent der Befragten das Bargeld als die am häufigsten benutzte Zahlungsmethode an, wie der am Donnerstag publizierten Umfrage des Technologieberatungsunternehmens BearingPoint zu entnehmen ist. Vor Jahresfrist seien es noch 63 Prozent gewesen. Generell sei die Häufigkeit der Nutzung von Bargeld in praktisch allen Ländern gesunken, schreibt Bearingpoint.