Wo gibt es noch Widerstand bei der EU?

Belgiens Ministerpräsident Bart De Wever hat auf dem EU-Gipfel erneut Garantien gefordert, dass sein Land nicht alle Risiken trägt, weil Euroclear in Belgien sitzt. Alle EU-Mitglieder müssten ihren Beitrag leisten, falls das Geld zurückgezahlt werden müsse. Zudem müsse jedes Land, das russische Vermögenswerte eingefroren habe, im gleichen Tempo voranschreiten. «Wir sind die Einzigen, Euroclear ist das einzige Finanzinstitut, das die unerwarteten Gewinne an die Ukraine weitergibt», sagte De Wever. «Wir wissen, dass es in anderen Ländern, die sich dazu immer ausgeschwiegen haben, riesige Mengen an russischem Geld gibt.» Dabei geht es wie etwa in Japan aber um deutlich kleinere Milliardenbeträge, bei Deutschland um einige hundert Millionen.