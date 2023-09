Die Studie von Schwarcz und seinem Jura-Kollegen Jonathan Choi von der University of Southern California war in den vergangenen Tagen veröffentlicht worden. Sie kommt zu dem Schluss, «dass KI im Rechtsberuf einen ausgleichenden Effekt haben kann und Ungleichheiten zwischen Elite- und Nicht-Elite-Anwälten verringert». In vorherigen Untersuchungen erreichte eine ältere Version der KI die Ergebnisse von mittelmässigen Jura-Studenten. Eine Studie Mitte März ergab dann jedoch, dass GPT-4 - der Nachfolger von ChatGPT - die US-Anwaltsprüfung bestehen könnte. Sie beantwortete in der Studie fast 76 Prozent der Multiple-Choice-Fragen richtig und lag damit im Schnitt sieben Prozentpunkte besser als die menschlichen Prüflinge.