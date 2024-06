Der «Fluch des Dow»

Doch nicht alle Neuzugänge führen zu positiven Kursentwicklungen. Microsoft legte zwar nach seiner Inklusion in den Dow um 34 Prozent zu, verlor aber mit dem Platzen der Dotcom-Blase nur einen Monat später etwa 65 Prozent an Wert. Auch der Technologiekonzern Salesforce gilt als Dow-Flop. Nach seinem Einschluss per Ende August 2020 verloren die Salesforce-Titel in den folgenden 6 Monaten gut 25 Prozent. Das derzeitige Kursniveau befindet sich weiterhin unterhalb des «Inklusion-Niveaus».