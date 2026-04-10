Nach monatelang schleppenden Renditen erholt sich die Aktie von Nvidia wieder und steht kurz davor, aus ihrer engen Handelsspanne auszubrechen. Markttechniker werten dies als positives Signal.
Die Aktien des Chip-Giganten stiegen in den letzten sechs Handelstagen um mehr als 10 Prozent – das ist die längste Gewinnserie seit Oktober. Zuvor hatte es eine lange Phase der Stagnation gegeben; von September 2025 bis Ende des letzten Monats bewegten sich die Aktien praktisch unverändert. Sie schlossen den Handel am Mittwoch bei 182 US-Dollar, nahe der Marke von 185 US-Dollar, die von technischen Analysten genau beobachtet wird. Am Donnerstag gaben die Aktien um 0,5 Prozent auf 183,90 Dollar nach.
«Wenn Nvidia sich über 185 US-Dollar hält, dürfte das Kapital wieder zufliessen», sagte Jonathan Krinsky, Chef-Markttechniker von BTIG. «Der langfristige Trend bleibt positiv.» Laut Krinsky würde ein Kurs über 185 US-Dollar signalisieren, dass die Aktie ihren Tiefpunkt erreicht hat und bereit für einen Aufwärtstrend ist. «Da sich die Aktie vor der Konsolidierung in einem Aufwärtstrend befand, hoffen wir, dass sich diese Seitwärtsbewegung auflöst und Nvidia weiter steigt», sagte er.
Die US-Börsen legten am Mittwoch zu, nachdem der amerikanische Präsident Donald Trump eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Konflikt angekündet hatte. Diese soll es beiden Seiten ermöglichen, die Verhandlungen über ein Waffenstillstandsabkommen fortzusetzen und die Strasse von Hormus wieder zu öffnen. Dadurch wurden die Sorgen um eine mögliche globale Wirtschaftskrise gemildert. Nvidia führte die Gewinner im S&P 500 mit einem Plus von 2,2 Prozent an.
Relativ günstige Bewertung von Nvidia
Ein Kursausbruch des Chipherstellers wäre für Anleger wünschenswert. Die Nvidia-Aktie – die jahrelang zu den besten Werten am Markt zählte und immer noch den grössten Anteil am S&P 500 ausmacht – kommt seit Monaten nicht vom Fleck. Denn die Sorge besteht, dass grosse Technologiekonzerne ihre hohen Investitionen in den Aufbau von Infrastruktur für künstliche Intelligenz in absehbarer Zeit nicht mit nennenswerten Renditen verzeichnen werden.
Laut Buff Dormeier, Chef-Technikanalyst bei Kingsview Partners in Fort Wayne, Indiana, müssten die Aktien möglicherweise die Marke von 200 Dollar überschreiten, um einen entscheidenden Kursanstieg zu erzielen.
«Wenn wir erste Anzeichen dafür sehen, könnten wir schnell wieder im Rennen sein, insbesondere da Nvidia ein wichtiger Indikator für die Megacaps und den Gesamtmarkt ist», sagte er. «Und wenn wir tatsächlich eine Kapitalumschichtung beobachten, sehe ich erhebliches Aufwärtspotenzial. Nvidia steht aus Bewertungssicht deutlich besser da als in der Vergangenheit.»
Wie Dormeier bereits angemerkt hat, erscheint die Aktie tatsächlich relativ günstig. Sie wird mit dem etwa 20-Fachen des Gewinns der nächsten zwölf Monate gehandelt, was deutlich unter dem Zehnjahresdurchschnitt von rund 36 liegt. Sie zählt zu den am niedrigsten bewerteten der sieben grössten Technologiekonzerne und liegt in etwa im Bereich des breit gefassten S&P 500.
Auch ein Abrutschen auf 150 Dollar ist Experten zufolge möglich
Sollte die Nvidia-Aktie ihren aktuellen Aufwärtstrend nicht fortsetzen können, würde sich das positive Signal natürlich umkehren. Analysten beobachten daher die Marke von 170 US-Dollar. Fällt der Kurs darunter, könnte dies auf weitere Kursverluste hindeuten. «Nvidia hat diese Unterstützungslinie kürzlich durchbrochen», sagte Dormeier. «Das ist ein wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt. Sollten wir darunter fallen – und ich halte das für durchaus möglich –, könnte die Aktie auf 150 US-Dollar sinken.»
Krinsky stimmt zu, dass 170 Dollar eine wichtige Marke für die Nvidia-Aktie darstellen und warnt davor, dass es trotz des aktuellen Aufwärtstrends noch schmerzhafte Entwicklungen geben könnte.
«Dass wir die 170-Dollar-Marke so schnell wieder erreicht haben, ist für mich kein sicheres Zeichen», sagte er. «Wenn der Kurs wieder auf dieses Niveau fällt und dann darunter schliesst, wäre das ein deutlicheres Indiz dafür, dass die Nvidia-Aktie weiter fallen dürfte.»
Beide Marktanalysten warnen davor, dass es derzeit schwierig ist, eine Richtungsprognose für Nvidia-Aktien abzugeben, insbesondere angesichts des allgemeinen Marktdrucks. Die Aktie könnte genauso gut weiterhin seitwärts innerhalb der bisherigen Handelsspanne tendieren.
«Kurzfristig sehen wir 165 Dollar als Unterstützung und 180 Dollar als Widerstand», sagte Dormeier. «Solange keines dieser Niveaus durchbrochen wird, wird sich der Kurs in dieser Spanne bewegen. Er wird entweder ausbrechen oder einbrechen. Kurzfristig haben wir zumindest eine Erholung vom Quartalstief gesehen.»
(Bloomberg/cash)