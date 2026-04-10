Die Aktien des Chip-Giganten stiegen in den letzten sechs Handelstagen um mehr als 10 Prozent – das ist die längste Gewinnserie seit Oktober. Zuvor hatte es eine lange Phase der Stagnation gegeben; von September 2025 bis Ende des letzten Monats bewegten sich die Aktien praktisch unverändert. Sie schlossen den Handel am Mittwoch bei 182 US-Dollar, nahe der Marke von 185 US-Dollar, die von technischen Analysten genau beobachtet wird. Am Donnerstag gaben die Aktien um 0,5 Prozent auf 183,90 Dollar nach.