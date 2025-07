Die Nvidia-Aktie des Unternehmens setzte am Mittwoch dank des anhaltenden Booms rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) seinen jüngsten Höhenflug fort. Der Kurs zog im frühen New Yorker Handel um bis zu 2,8 Prozent auf 164,42 Dollar an - die Marktkapitalisierung lag bei etwas mehr als 4 Billionen Dollar.