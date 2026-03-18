Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen bestätigten dies der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Der Schritt erfolgt, nachdem Nvidia-Chef Jensen Huang die Wiederaufnahme der Produktion von H200-Chips angekündigt hatte.
Das Unternehmen habe Exportlizenzen von der Trump-Regierung sowie Bestellungen chinesischer Kunden erhalten, sagte Huang. Nvidia hatte das KI-Chip-Startup Groq Ende vergangenen Jahres für 17 Milliarden Dollar übernommen und stellte diese Woche auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz in San Jose neue Produkte vor, die auf den Groq-Chips basieren. Die Entwicklung einer China-Version unterstreicht Nvidias Bemühungen, trotz US-Exportbeschränkungen auf dem wichtigen chinesischen Markt präsent zu bleiben.
(Reuters)