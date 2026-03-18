Das Unternehmen habe Exportlizenzen von der Trump-Regierung sowie Bestellungen chinesischer Kunden erhalten, sagte ​Huang. Nvidia hatte das ​KI-Chip-Startup Groq Ende vergangenen Jahres ​für 17 Milliarden Dollar übernommen und stellte ‌diese Woche auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz in San Jose neue Produkte vor, ​die ​auf den Groq-Chips ⁠basieren. Die Entwicklung einer ​China-Version unterstreicht Nvidias Bemühungen, ⁠trotz US-Exportbeschränkungen auf dem wichtigen chinesischen ‌Markt präsent zu bleiben.