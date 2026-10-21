Ein weiterer Schwerpunkt war die «physische KI». Dabei geht es um Maschinen, die nicht nur Daten verarbeiten, sondern die reale Welt verstehen und in ihr agieren können. Huang präsentierte Roboter, die durch KI lernen, sich in ihrer Umgebung zurechtzufinden und Aufgaben zu erledigen. Er betonte: «Das ist wirklich die nächste Welle der KI: eine Künstliche Intelligenz, die die physische Welt versteht.»