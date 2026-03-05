Nvidia hatte Ende Februar eine Investition von 30 Milliarden Dollar zugesagt. Dies sei womöglich das letzte Mal gewesen, dass sich die ‌Gelegenheit geboten habe, «in ein so bedeutendes Unternehmen wie dieses zu investieren», erklärte Huang. Auch die Beteiligung von zehn Milliarden Dollar ​am OpenAI-Konkurrenten Anthropic werde wohl die letzte ihrer ​Art sein. Stellungnahmen von OpenAI und ​Anthropic lagen Reuters zunächst nicht vor.