Es gebe «keine aktiven Gespräche» über den Verkauf der Blackwell-Chips an die Volksrepublik, sagte er am Freitag in der taiwanischen Stadt Tainan. «Derzeit planen wir nicht, irgendetwas nach China zu liefern.»
Bei Blackwell handelt es sich um einen neuen Chip für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI). Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat dessen Verkauf nach China bislang unterbunden. Sie befürchtet, dass die Halbleiter dem chinesischen Militär und der dortigen KI-Industrie zugutekommen könnten.
Vergangene Woche hatte es Spekulationen gegeben, dass ein Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einer Einigung über den Verkauf einer abgespeckten Version des Chips führen könnte. Dafür gab es jedoch bislang keine Anzeichen.
(Reuters)