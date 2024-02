Nur so könnten sie das Potenzial dieser Technologie für sich nutzen, sagte Jen-Hsun Huang, der den weltgrössten Anbieter für KI-Spezialprozessoren leitet, am Montag auf dem World Government Summit in Dubai. Experten zufolge beherrscht Nvidia rund 80 Prozent des Weltmarkts für diese Hochleistungschips.