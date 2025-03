In den vergangenen Monaten waren Zweifel an dem Branchen-Mantra laut geworden, dass die Qualität von KI nur durch immer grössere Mengen an Trainingsdaten und immer schnellere Rechner gesteigert werden kann. Das chinesische Startup DeepSeek hatte gezeigt, wie man mit relativ einfachen Mitteln ein leistungsfähiges Programm entwickelt.