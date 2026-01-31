Damit reagierte er auf einen Bericht des «Wall Street Journal» (WSJ), wonach die Allianz ins Stocken geraten ⁠sei. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass Nvidia sich an OpenAI beteiligt und das KI-Unternehmen im Gegenzug Nvidia-Chips kauft – eine Konstruktion, die Analysten wegen möglicher Wettbewerbsbedenken kritisch sahen. Dem ​Bericht zufolge hatte Huang intern die mangelnde geschäftliche Disziplin von OpenAI ‌kritisiert. Öffentlich betonte er nun jedoch den Schulterschluss: «Ich glaube ‍an OpenAI, ihre Arbeit ist unglaublich (...) und ich arbeite wirklich gerne mit Sam zusammen.» Nvidia werde ​sich auf jeden Fall an der laufenden Finanzierungsrunde beteiligen. Es handele sich wahrscheinlich um die grösste Investition in der Geschichte des Chipkonzerns.