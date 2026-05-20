Im abgelaufenen ​Quartal steigerte Nvidia den Umsatz ​um 85 Prozent auf 81,6 ​Milliarden Dollar. Die Erlöse mit Chips für Rechenzentren ‌verdoppelten sich nahezu auf 75,2 Milliarden Dollar. Gestützt auf eine leicht verbesserte Gewinnmarge kletterte der ​bereinigte ​Gewinn auf ⁠1,87 Dollar je Aktie. Für das ​angelaufene Vierteljahr ⁠peilt der weltweit wertvollste Konzern einen Umsatz ‌von 91 Milliarden Dollar an, plus/minus zwei Prozent. Alle diese Kennziffern lagen ‌über den Markterwartungen.