Die Finanzchefin von OpenAI, Sarah Friar, teilte den Mitarbeitern am Mittwoch in einem Memo mit, dass das Unternehmen frisches Kapital sucht, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Wie Bloomberg berichtet, ist das Unternehmen seit mindestens Dezember in Gesprächen, um eine Finanzierung mit einer Bewertung von 100 Milliarden Dollar oder mehr zu erhalten. Die Finanzierung würde eines der wertvollsten, von Risikokapital finanzierten Start-ups der Welt stärken. Der durchschlagende Erfolg von ChatGPT hat auch ein Wettrüsten unter den Technologieunternehmen ausgelöst, die KI-Technologie in ihre Produkte integrieren und andere vielversprechende Start-ups finanzieren. In ihrem Memo an die Mitarbeiter sagte Friar, dass OpenAI die Finanzierung nutzen würde, um mehr Rechenleistung zu erwerben und andere Betriebskosten zu finanzieren, so die Personen.