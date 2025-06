Mehr als die Hälfte davon sei allein in diesem Monat veräussert worden, als der Aktienkurs des Chip-Designers aus Kalifornien ein Allzeithoch erreichte, berichtete die Zeitung «Financial Times» am Sonntag. Nvidia-Chef Jensen Huang habe in dieser Woche erstmals seit September wieder Aktien verkauft, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging.