Das Unternehmen hatte bereits zuvor offengelegt, dass es in China unter besonderer Beobachtung steht. Dort verlangten die Regulierer, dass Nvidia heimische Firmen weiterhin beliefert, um die Genehmigung für die Übernahme von Mellanox zu erhalten. Nvidia hatte gewarnt, es könne in diesem Zusammenhang zu Strafen kommen. Die Übernahme des Netzwerktechnik-Spezialisten Mellanox war im Jahr 2020 abgeschlossen worden.