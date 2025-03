Die Position des Unternehmens an der Spitze der Chips und die Milliarden Dollar an Ausgaben, die für dieses Jahr erwartet werden, könnten bedeuten, dass die jüngste Schwäche nur eine Phase ist. Wenn Nvidia-Aktien vor ein paar Jahren zu diesem Multiplikator gehandelt worden wären, würde dies ein grösseres Abwärtsrisiko bedeuten als heute, so Matt Stucky, Chief Portfolio Manager of Equities bei Northwestern Mutual Wealth Management.