Das Interesse von Investoren an KI-Chip- und Infrastruktur-Startups wächst. Besonders gefragt sind Unternehmen wie Positron, die sich mit Inferenz beschäftigen – also der Phase, in der KI-Modelle bereits trainiert sind und auf reale Eingaben reagieren. Die laufenden Verhandlungen sind ein weiteres Beispiel dafür, wie KI-Startups in mehreren Finanzierungsrunden kurz nacheinander Kapital einwerben – ein Zeichen für den extremen Wettbewerbsdruck im aktuellen Technologiesektor. Die Gespräche dauern jedoch noch an, und die Konditionen können sich noch ändern. Ein Sprecher von Positron mit Sitz in Reno, Nevada, lehnte eine Stellungnahme ab.