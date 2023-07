Beide Unternehmen verhandeln darüber, ob Nvidia als Ankerinvestor für den geplanten Börsengang in New York an Bord kommt, wie die "Financial Times" ("FT") am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Uneins seien sich die Parteien noch über eine mögliche Bewertung. Die Unternehmen wollten sich auf Anfrage der "FT" dazu nicht äussern.