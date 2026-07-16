Huang gab die ​Kooperation mit den Robotikfirmen bei einer KI-Veranstaltung der japanischen Regierung ‌bekannt. Der Nvidia-Gründer, der in seinem Geburtsland Taiwan und vielen anderen asiatischen Staaten wie ein Popstar gefeiert ​wird, ​trug dabei wie üblich eine ⁠schwarze Lederjacke. Japans Wirtschaftsminister Ryosei Akazawa ​erschien ebenfalls mit ⁠einer solchen Jacke. «Ich bin froh, dass wir einen ‌ähnlichen Geschmack haben», scherzte Huang gegenüber Akazawa.