Auch andere Nvidia-Führungskräfte haben Verkaufsabsichten signalisiert. Das Unternehmen teilte vergangene Woche mit, dass CEO Huang am 20. März einen neuen Verkaufsplan für 6 Millionen Aktien bis Jahresende angenommen hat. Beim Schlusskurs vom Mittwoch wären diese Aktien etwa 850 Millionen Dollar wert. Huang meldete am Mittwoch ausserdem, dass er am 2. Juni 660’000 Aktien an seine Stiftung und einen sogenannten donor-advised fund gespendet hat. Diese Aktien hatten beim Schlusskurs vom Montag einen Wert von über 90 Millionen Dollar.