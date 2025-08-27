Dabei hätten die Umsätze mit der neuesten Chip-Generation «Blackwell» überdurchschnittlich zugelegt, teilte der Halbleiterhersteller am Mittwoch mit. «Blackwell ist die KI-Plattform, auf die die Welt gewartet hat», sagte Konzernchef Jensen Huang. «Die Produktion des Blackwell Ultra läuft auf Hochtouren, und die Nachfrage ist enorm.»