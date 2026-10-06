Der Kursanstieg wurde in den letzten Wochen durch die Zuversicht beflügelt, dass KI-Agenten wie «Muse» von der Facebook-Mutter Meta die Nachfrage nach Halbleitern ankurbeln könnten. Die Nvidia-Aktien profitierten zudem von einem soliden Umsatzausblick des Unternehmens. Sie erhielten einen weiteren Schub, nachdem Nvidia vergangene Woche bekannt gegeben hatte, dass es den Umfang seines Aktienrückkaufprogramms um die Rekordsumme von 150 Milliarden US-Dollar erhöhen werde.