Der Umsatz sei im dritten Quartal um 62 Prozent auf 57 Milliarden Dollar gestiegen, teilte der weltgrösste Chipkonzern am Mittwoch mit. Der Reingewinn habe ähnlich stark auf 31,91 Milliarden Dollar zugelegt.
«Die Verkaufszahlen für Blackwell-Chips sind unglaublich hoch», sagte Konzernchef Jensen Huang. Prozessoren für Rechenzentren seien ausverkauft. «Der Bedarf an Rechenleistung wächst exponentiell.» Für das Schlussquartal 2025 stellte Huang Erlöse von 65 Milliarden Dollar, plus/minus zwei Prozent, in Aussicht.
(Reuters)