Die Aktien von Nvidia sind am Donnerstag auf ein Rekordhoch gestiegen. Damit ist der Chiphersteller das erste Unternehmen in der Geschichte, das einen Börsenwert von 3,6 Billionen Dollar überschritten hat. Die Aktien des marktbeherrschenden KI-Chipherstellers klettern im US-Handel um 2,2 Prozent, da die Anleger nach dem Wahlsieg des republikanischen Kandidaten Donald Trump optimistisch in Bezug auf Steuersenkungen und weniger Regulierungen waren. Der Börsenwert von Nvidia lag am Ende des Tages bei 3,65 Billionen Dollar. Die Apple-Aktie legte um 2,1 Prozent zu und erreichte damit einen Marktwert von 3,44 Billionen Dollar.