Für OpenAI wäre ein solcher Deal der erste Schritt zur Kontrolle der eigenen Infrastruktur, anstatt diese von Microsoft, Amazon ‌und Oracle zu mieten. Nvidia wiederum würde sich damit auf Jahre hinaus die Nachfrage nach seinen Chips sichern. ​Die Gesamtkosten des Projekts werden dem Bericht ​zufolge auf mehr als 500 ​Milliarden Dollar geschätzt. Die 250-Milliarden-Dollar-Garantie decke die Pacht für das Rechenzentrum ‌und die Fremdfinanzierung ab, nicht jedoch die Nvidia-Chips.