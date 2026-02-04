Der Bericht folgt auf widersprüchliche Meldungen der vergangenen Tage. So hatte die Zeitung «Wall Street Journal» berichtet, ein früherer Investitionsplan ​Nvidias sei ins Stocken geraten. Nvidia-Chef Jensen Huang ‌wies dies jedoch zurück und kündigte ‍eine riesige Investition in OpenAI an. Es werde sich wahrscheinlich um die ​bisher grösste Investition des Unternehmens handeln, sagte er am Samstag. Technologiekonzerne wie Amazon und Investoren wie die SoftBank Group liefern sich ‌derzeit ein Rennen um Partnerschaften ⁠mit OpenAI.