Taiwan sei das «Epizentrum» der ‌KI-Revolution, sagte Huang. «Hier kommen die Chips her, die Verpackung, hier werden die Systeme hergestellt, hier wurden KI-Supercomputer entwickelt.» Mit der neuen Zentrale rückt Nvidia ​näher an TSMC. Der taiwanesische Konzern ist der weltgrösste ​Auftragsfertiger für Chips und ein wichtiger Zulieferer ​für das US-Technologieunternehmen. Zudem wird der Standort dem wertvollsten Unternehmen der Welt dabei helfen, seine ‌Allianzen mit weiteren Fertigungspartnern – darunter Foxconn, Wistron und Quanta Computer – zu stärken. Diese Partner nehmen allesamt eine wichtige Position beim Aufbau von KI-Servern und der entsprechenden ​Infrastruktur ​ein.