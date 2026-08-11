Der Halbleiterkonzern gehört zu den wenigen grossen US-Firmen, die Modelle ‌mit offenem Quellcode veröffentlichen. Diese gewinnen an Bedeutung, da die Kosten für KI-Entwicklungen steigen und günstigere chinesische Modelle technologisch ​an die Systeme ​führender US-Entwickler wie Anthropic ⁠oder OpenAI heranreichen. Zudem stellte Nvidia ​am Dienstag das ⁠Modell «Nemotron 3.5 Lightning» vor, das unter anderem für ‌die Überprüfung von Programmiercode und die Überwachung von Sicherheitswarnungen eingesetzt werden soll. Mit «NeMo Switchyard» veröffentlichte der Konzern zudem ‌eine Open-Source-Bibliothek, die KI-Aufgaben automatisch an die am besten ​geeigneten Modelle weiterleitet.