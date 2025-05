Im vergangenen Quartal sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 69 Prozent auf rund 44,1 Milliarden Dollar hoch, wie das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mitteilte. Nvidia übertraf damit die Erwartungen der Wall Street. Im Vergleich zum Quartal davor gab es ein Plus von 12 Prozent.