Das ​Schwesterunternehmen SK Telecom plant zudem eine ​KI-Cloud im ​Gigawatt-Massstab mit einem ersten Rechenzentrum ab 2027. Der ‌Internetkonzern Naver und der Mischkonzern Doosan wollen Nvidia-Technologie für eigene KI-Rechenzentren nutzen. Doosan, ​das ​Materialien für Nvidias ⁠Blackwell-Chips herstellt, erwartet im ​Gegenzug den Einsatz seiner ⁠Energielösungen bei dem US-Konzern und ‌will dessen physische KI-Technologie nutzen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.