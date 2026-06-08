Nvidia treibt den Ausbau von KI-Rechenzentren nach eigenen ‌Angaben ⁠mit neuen Partnerschaften in Südkorea voran. ⁠Der US-Chipkonzern habe am Montag anlässlich eines Besuchs ‌von Firmenchef Jensen Huang Vereinbarungen ‌mit SK ​Hynix, Naver und Doosan bekanntgegeben, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Mit SK Hynix wurde eine mehrjährige Technologiepartnerschaft für Speicherchips der nächsten Generation ‌geschlossen, die eine stabile Versorgung sichern und neue KI-Bereiche erschliessen soll.

Das ​Schwesterunternehmen SK Telecom plant zudem eine ​KI-Cloud im ​Gigawatt-Massstab mit einem ersten Rechenzentrum ab 2027. Der ‌Internetkonzern Naver und der Mischkonzern Doosan wollen Nvidia-Technologie für eigene KI-Rechenzentren nutzen. Doosan, ​das ​Materialien für Nvidias ⁠Blackwell-Chips herstellt, erwartet im ​Gegenzug den Einsatz seiner ⁠Energielösungen bei dem US-Konzern und ‌will dessen physische KI-Technologie nutzen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

(Reuters)