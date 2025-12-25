Das Vorgehen ‍folgt einem Muster, bei dem grosse Technologiekonzerne hohe Summen zahlen, um ​sich Technologie und Talente von Start-ups zu sichern, ohne diese formell zu übernehmen. Damit umgehen sie möglicherweise langwierige kartellrechtliche Prüfungen. ‌Groq ist auf sogenannte Inferenz-Chips spezialisiert, ⁠bei denen bereits trainierte KI-Modelle auf ‌Nutzeranfragen reagieren. Während Nvidia den Markt für das Training von KI-Modellen dominiert, ‍sieht sich das Unternehmen im Inferenz-Bereich grösserer Konkurrenz gegenüber. Groq hatte seine Bewertung nach einer Finanzierungsrunde ​im vergangenen Jahr auf 6,9 Milliarden Dollar ‍mehr als verdoppelt.