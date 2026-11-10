Die Nvidia-Aktie verlor am Montag 4,3 Prozent an Wert, was einem Rückgang der Marktkapitalisierung um fast 200 Milliarden US-Dollar entspricht. Zuvor hatte CEO Jensen Huang am Sonntag eine romantische Beziehung zu einer mutmasslichen chinesischen Spionin in einer Mitteilung an die Belegschaft offengelegt. Der Verwaltungsrat des Unternehmens setzt derzeit einen Ausschuss aus unabhängigen Mitgliedern ein, der gemeinsam mit externen Rechtsberatern Berichten nachgehen soll, wonach Huang ins Visier ausländischer Geheimdienste geraten sein könnte.
Angesichts der überraschenden Enthüllungen müssen Investoren verschiedene Szenarien in Betracht ziehen, die nicht nur Jensen Huang und Nvidia, sondern die gesamte Branche für künstliche Intelligenz betreffen könnten. Nvidia, der führende Hersteller von KI-Chips, hat seine Finanzkraft genutzt, um zahlreiche bedeutende Akteure zu unterstützen – von wegweisenden Forschungslaboren wie OpenAI bis hin zu Cloud-Computing-Unternehmen wie CoreWeave. Zudem zählte Huang zu den vehementesten Fürsprechern der Vorteile von KI - von Washington bis zur Wall Street.
Huang hatte zuvor erklärt, an seiner Beziehung zu der Frau, die für einen in Singapur ansässigen Kunden arbeitete, sei nichts Unangemessenes gewesen. «Ich war meiner Frau untreu», schrieb der 63-jährige Huang in der Mitteilung. «Mein Handeln hat sie und unsere Kinder verletzt. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Es tut mir zutiefst leid.»
Für einen der grössten Stars des Silicon Valley ist dies ein demütigender Moment. Huang ist weltweit aufgetreten, um für KI-Computing zu werben, und hat dabei eine grosse Fangemeinde gewonnen – ein Phänomen, das bereits als «Jensanity» bezeichnet wird. Seine zahlreichen Auftritte, bei denen er wissenschaftliche Vorträge hielt, Witze machte und stets in seinen charakteristischen Lederjacken erschien, haben ihn zum wichtigsten Botschafter der KI-Branche gemacht.
«Dies stellt die Führung eines der wichtigsten amerikanischen Unternehmen – und des Architekten der US-KI-Entwicklung – infrage und wirft Fragen zur Urteilsfähigkeit auf», so Stacy Rasgon, Analyst bei Bernstein, in einer Mitteilung.
Der Vorfall droht, den KI-Markt, der ohnehin durch Sorgen über eine Verlangsamung der Investitionen in Rechenzentren unter Druck steht, weiter zu destabilisieren. Nvidia produziert Chips, die für KI-Recheninfrastrukturen von entscheidender Bedeutung sind, und zählt zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Die Unruhe innerhalb des Unternehmens könnte weitreichende Folgen für die gesamte Branche haben. Die Situation könnte jedoch auch eine Chance für Unternehmen eröffnen, die an KI-Chips arbeiten, um mit Nvidias Produkten zu konkurrieren.
Obwohl Nvidia nach wie vor der dominierende Hersteller von Prozessoren für Rechenzentren ist, sieht sich das Unternehmen zunehmendem Wettbewerb von allen Seiten gegenüber – auch vonseiten seiner grössten Kunden. So kündigte beispielsweise Google am Montag an, eine breitere Palette an KI-Chips auf den Markt zu bringen, um seinen rasanten Aufstieg als Herausforderer von Nvidia weiter voranzutreiben. Die Aktien des Unternehmens legten nach dieser Nachricht zu.
Neben seiner marktbeherrschenden Stellung bei KI-Chips hat sich Nvidia zudem zu einer zentralen Finanzierungsquelle für KI-Infrastruktur entwickelt. Huang hat gemeinsam mit einigen der grössten Finanzhäuser der Wall Street ein 500-Milliarden-Dollar-Programm initiiert, das Unternehmen dabei unterstützen soll, ihre technische Ausstattung zügig auszubauen. Zudem hat er Kapital in die Stärkung der KI-Lieferkette sowie in aufstrebende Kundenunternehmen investiert.
«Jensen ist ein aussergewöhnlicher CEO - aber es gibt keinen bekannten Nachfolgeplan»
«Jensen ist ein absolut aussergewöhnlicher CEO», sagt Daniel Newman, CEO der Futurum Group. «Es gibt keinen bekannten Nachfolgeplan. Innerhalb des Unternehmens sind keine Führungskräfte erkennbar, die als klare Nachfolger infrage kämen.»
Die jüngsten Enthüllungen «unterstreichen das beträchtliche Risiko, das für Nvidia mit einer einzelnen Schlüsselperson verbunden ist», so Stacy Rasgon von Bernstein weiter. «Nvidia ist kein gewöhnliches Unternehmen, und Jensen ist kein gewöhnlicher CEO; er IST Nvidia. Er gibt massgeblich die langfristige Strategie und Richtung vor und zieht, mit angeblich 60 direkt unterstellten Mitarbeitern, die Fäden im Unternehmen weitgehend selbst.»
Der Verwaltungsrat von Nvidia erklärte, man habe volles Vertrauen in Huang und sehe «keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit oder Geschäftsgeheimnisse von Nvidia gefährdet wurden». Dennoch wurde zugesichert, dass im Rahmen der Untersuchung «alle verfügbaren Informationen geprüft» würden. Präsident Donald Trump nahm Huang am Sonntag in Schutz; er bezeichnete ihn als «feinen Menschen» und betonte, er solle weiterhin als CEO fungieren.
Vergangene Woche forderten führende Republikaner im Repräsentantenhaus ein Gespräch mit Huang, um dessen Kontakte zu Alice Huang – einer ehemaligen Führungskraft bei Megaspeed International, auch bekannt als Huang Le – zu erörtern. Die Untersuchung folgt auf eine Reihe von Berichten, wonach der Nvidia-Chef ins Visier von Alice Huang geraten war; die US-Regierung vermutet, dass sie von einem chinesischen Geheimdienst angeworben wurde.
Wie die «New York Times» am Montag berichtete, wurde zudem eine Untersuchung zu Megaspeed vom Handelsministerium an das Justizministerium übertragen, nachdem sich eine hochrangige Führungskraft von Nvidia an die Behörden gewandt hatte. Der Nvidia-CEO hatte zuvor erklärt, er habe eine «ganz normale» geschäftliche Beziehung zu der Frau unterhalten, die inzwischen nicht mehr bei Megaspeed tätig ist. Der Sprecher des chinesischen Aussenministeriums, Guo Jiakun, bezeichnete die Darstellung der Frau als chinesische Agentin seinerzeit als eine unbegründete «Verleumdung Chinas».
Der Mitbegründer von Nvidia - eine Führungspersönlichkeit, die für ihren praxisorientierten und unermüdlichen Führungsstil bekannt ist - hat den Hersteller von Grafikkarten zu dem wohl wichtigsten Technologieunternehmen der Welt ausgebaut. Die äusserst begehrten Beschleunigerchips von Nvidia werden für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Modellen eingesetzt; zudem hat das Unternehmen sein Geschäft auf verwandte Bereiche wie Computersysteme, Netzwerke und Software ausgeweitet.
Der US-Kongress wird in Kürze wieder zusammentreten und Verhandlungen über die endgültige Fassung des Verteidigungshaushalts für das Fiskaljahr 2027 aufnehmen. Die Verhandlungen im Senat zum «National Defense Autorisation Act» (NDAA) enthalten bereits Vorschläge zur Überprüfung der Produktionsstandorte von Chips, zum Fernzugriff sowie zum Export fortschrittlicher KI-Chips. Nvidia und AMD üben derweil Druck auf das Weisse Haus und das Handelsministerium aus, damit diese die Gesetzgeber dazu bewegen, diese Bestimmungen zu streichen oder einzuschränken.
Die Situation könnte Nvidias Position weiter schwächen, zumal die Demokraten ab Januar - nach ihrem Sieg in beiden Kammern des Kongresses - die Kontrolle über die Ausschüsse übernehmen werden; dies dürfte zu einer genaueren Überprüfung der Chip-Verkäufe des Unternehmens nach China führen.
Investoren haben massiv in Nvidia investiert. Das Unternehmen legt Ende des Monats seine Geschäftsergebnisse vor, in der Erwartung, dass es weiterhin der Hauptprofiteur der enormen Ausgaben für KI-Infrastruktur bleiben wird. Im Oktober erreichte das Unternehmen eine Rekordmarktkapitalisierung von fast 5,8 Billionen Dollar. Dieser Wert ist jedoch inzwischen unter 5 Billionen US-Dollar gesunken, belastet durch Sorgen hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Ausbaus der KI-Infrastruktur.
(Bloomberg/cash)