Zum Ausbau der KI-Infrastruktur bindet Nvidia ein weiteres Unternehmen enger an sich. Der Telekomausrüster Nokia gab am Dienstag den Einstieg des weltgrössten Chipkonzerns bekannt. Die Investition habe ein Volumen von einer Milliarde Dollar. Dies entspricht einem Anteil von rund drei Prozent. Damit steigt Nvidia zu einem der grössten Nokia-Aktionäre auf. Die Aktien der finnischen Firma stiegen daraufhin an der Börse Helsinki um bis zu 21,5 Prozent, so stark wie zuletzt vor zwölf Jahren. In ihrem Windschatten gewannen die Titel des schwedischen Ericsson bis zu 3,4 Prozent.