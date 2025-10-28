Zum Ausbau der KI-Infrastruktur bindet Nvidia ein weiteres Unternehmen enger an sich. Der Telekomausrüster Nokia gab am Dienstag den Einstieg des weltgrössten Chipkonzerns bekannt. Die Investition habe ein Volumen von einer Milliarde Dollar. Dies entspricht einem Anteil von rund drei Prozent. Damit steigt Nvidia zu einem der grössten Nokia-Aktionäre auf. Die Aktien der finnischen Firma stiegen daraufhin an der Börse Helsinki um bis zu 21,5 Prozent, so stark wie zuletzt vor zwölf Jahren. In ihrem Windschatten gewannen die Titel des schwedischen Ericsson bis zu 3,4 Prozent.
Den Angaben zufolge wollen Nokia und Nvidia gemeinsam für Künstliche Intelligenz (KI) optimierte Netzwerk-Komponenten entwickeln. Ausserdem sollen Nokias Produkte verstärkt in Rechenzentren mit Rechnern auf Basis von Nvidia-Chips zum Einsatz kommen.
Nvidia hatte vor wenigen Wochen ein 100 Milliarden Dollar schweres Investment in OpenAI bekannt gegeben. Der ChatGPT-Entwickler wird aktuell mit etwa 500 Milliarden Dollar bewertet. Zudem sicherte sich Nvidia Anteile im Volumen von fünf Milliarden Dollar am kriselnden Rivalen Intel.
(Reuters)