Jensen Huang, der Chef des ⁠weltgrössten Halbleiterkonzerns Nvidia, stellte am Montag den Chip für Rechner mit ‌dem Betriebssystem «Windows» von Microsoft ‌bei einem Auftritt anlässlich der ​Messe Computex in Taiwan vor. Die Nvidia-Aktien stiegen daraufhin vorbörslich um fast 2 Prozent. Die Aktien der bisherigen Platzhirsche ‌Intel ⁠und AMD notieren derweil um bis zu 1,3 Prozent im Minus.

Der «RTX Spark» sei darauf ausgelegt, möglichst viele KI-Berechnungen direkt auf dem PC auszuführen, statt sie in die Cloud ‌auszulagern. Er sei gemeinsam mit dem taiwanischen Chip-Entwickler MediaTek konzipiert worden und ab Herbst erhältlich.

«Der RTX Spark ​soll den traditionellen, App-zentrierten PC in einen ​Rechner verwandeln, bei dem ​KI-Agenten die zentrale Rolle spielen», sagte Neil Shah, Mitbegründer ‌des Research-Hauses Counterpoint. «Dies wird für den PC-Bereich der 'RTX-Spark'-Moment sein, so wie es zuvor das iPhone, ChatGPT oder ​DeepSeek ​waren.» Intel und ⁠AMD haben bereits Chips im Angebot, ​die für ⁠KI-Anwendungen optimiert sind. Qualcomm ist seit einiger Zeit ‌ebenfalls in diesem Markt aktiv. Nvidia belieferte den PC-Markt bislang mit Grafikprozessoren.

(Reuters)