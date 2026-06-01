«Der RTX Spark ​soll den traditionellen, App-zentrierten PC in einen ​Rechner verwandeln, bei dem ​KI-Agenten die zentrale Rolle spielen», sagte Neil Shah, Mitbegründer ‌des Research-Hauses Counterpoint. «Dies wird für den PC-Bereich der 'RTX-Spark'-Moment sein, so wie es zuvor das iPhone, ChatGPT oder ​DeepSeek ​waren.» Intel und ⁠AMD haben bereits Chips im Angebot, ​die für ⁠KI-Anwendungen optimiert sind. Qualcomm ist seit einiger Zeit ‌ebenfalls in diesem Markt aktiv. Nvidia belieferte den PC-Markt bislang mit Grafikprozessoren.