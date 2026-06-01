Jensen Huang, der Chef des weltgrössten Halbleiterkonzerns Nvidia, stellte am Montag den Chip für Rechner mit dem Betriebssystem «Windows» von Microsoft bei einem Auftritt anlässlich der Messe Computex in Taiwan vor. Die Nvidia-Aktien stiegen daraufhin vorbörslich um fast 2 Prozent. Die Aktien der bisherigen Platzhirsche Intel und AMD notieren derweil um bis zu 1,3 Prozent im Minus.
Der «RTX Spark» sei darauf ausgelegt, möglichst viele KI-Berechnungen direkt auf dem PC auszuführen, statt sie in die Cloud auszulagern. Er sei gemeinsam mit dem taiwanischen Chip-Entwickler MediaTek konzipiert worden und ab Herbst erhältlich.
«Der RTX Spark soll den traditionellen, App-zentrierten PC in einen Rechner verwandeln, bei dem KI-Agenten die zentrale Rolle spielen», sagte Neil Shah, Mitbegründer des Research-Hauses Counterpoint. «Dies wird für den PC-Bereich der 'RTX-Spark'-Moment sein, so wie es zuvor das iPhone, ChatGPT oder DeepSeek waren.» Intel und AMD haben bereits Chips im Angebot, die für KI-Anwendungen optimiert sind. Qualcomm ist seit einiger Zeit ebenfalls in diesem Markt aktiv. Nvidia belieferte den PC-Markt bislang mit Grafikprozessoren.
(Reuters)